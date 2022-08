A poche ore da Spal - Reggina, il presidente Cardona su Inzaghi, DG e DS, i tifosi (Di domenica 14 agosto 2022) A poche ore dall'esordio stagionale in campionato della Reggina , le dichiarazioni si Gazzetta del Sud del presidente Marcello Cardona: "Il nostro obiettivo è quello di vedere giocare bene la Reggina e così sarà. Sono emozionato per essere tornato a casa, la mia è stata una scelta di ... Leggi su citynow (Di domenica 14 agosto 2022) Aore dall'esordio stagionale in campionato della, le dichiarazioni si Gazzetta del Sud delMarcello: "Il nostro obiettivo è quello di vedere giocare bene lae così sarà. Sono emozionato per essere tornato a casa, la mia è stata una scelta di ...

vigilidelfuoco : 400 #vigilidelfuoco, 100 USAR e 44 team cinofili mobilitati in poche ore per operare in uno scenario mai visto: uno… - Inter : Mancano poche ore al primo match di campionato, in diretta su Twitch le ultime su #LecceInter ?? Entra in live ??… - matteosalvinimi : Hotspot Lampedusa: fino a poche ore fa aveva ospitato più di 1.500 persone nonostante una capienza di circa 300. Sp… - CronacheMc : L'APPELLO del primo cittadino di Civitanova a poche ore dall'atteso evento che torna dopo due anni di restrizioni a… - Marcello_Gatto : RT @vigilidelfuoco: 400 #vigilidelfuoco, 100 USAR e 44 team cinofili mobilitati in poche ore per operare in uno scenario mai visto: uno sce… -