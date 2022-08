«A 104 anni bloccata al caldo e senza ascensore» (Di domenica 14 agosto 2022) Bergamo. L’estate crea disagi a tutti, ma forse qualcuno soffre un po’ di più, per età e stato di salute. Francesca Moioli, 104 primavere, vive con il figlio Vittorio Epis in un condominio Aler in via Da Vinci, a Monterosso. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 agosto 2022) Bergamo. L’estate crea disagi a tutti, ma forse qualcuno soffre un po’ di più, per età e stato di salute. Francesca Moioli, 104 primavere, vive con il figlio Vittorio Epis in un condominio Aler in via Da Vinci, a Monterosso.

webecodibergamo : L’estate crea disagi a tutti, ma forse qualcuno soffre un po’ di più, per età e stato di salute. Francesca Moioli,… - Barioli56C : @INPS_it E non si riesce neanche ad andare in Pensione Anticipata Ho 66 anni penso per le mie CONDIZIONI… - pabapa11 : Quello che ha fatto lui per più di due anni con laScienzah. ?????????? Fatti dare la 104 con rito abbreviato! - mvolpe80 : @Andrea1994___ Incredibile come negli anni ho affinato il setaccio della gente di merda. Ogni Cristiano di questi c… - _m_lorenz0 : @PasAH2O @Danibe23 @GoalItalia @leleadani Uno da '104' non fa quello che sta facendo lui in Inghilterra. Con pirlo… -