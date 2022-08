(Di domenica 14 agosto 2022) Non lavora ma vendeai giovani. L’uomo, unromano, è stato sorpreso a cedere alcune dosi di eroina ad un giovane, identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma come assuntore. Leggi anche: Paura alle porte di Roma: porta di un pub divorata dalle fiamme Inquasi, eroina eLa perquisizione adelha permesso ai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma di rinvenire 8 involucri contenenti in totale 85 g di eroina, 5 involucri contenenti 44 g die 29.746, ritenuti provento di attività illecita. L’uomo è stato arrestato dai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma. Roma, enoteca finto-chic, ma in realtà sporca e con ...

CorriereCitta : 68enne disoccupato “arrotonda” vendendo cocaina: in casa 30mila euro frutto dello spaccio -

L'Unione Sarda.it

Il tutto per ottenere dai genitori, in particolare dalla madre, denaro per acquistare alcol ... i comportamenti dell'indagato, un 30enne brianzolo originario di Cantù (Co), celibe, ...... arrestato Il tutto per ottenere dai genitori, in particolare dalla madre, denaro per ... Infatti, i comportamenti dell'indagato, un 30enne brianzolo originario del canturino, celibe, ... Tentato furto a Calasetta Nonostante il divieto di avvicinamento era tornato nell'abitazione di famiglia. A notarlo armeggiare con una chiave da idraulico per forzare la serratura sono stati i vicini ...Un 30enne minacciava i genitori per soldi da spendere in alcol e droga: allontanato dal Gip, si è ripresentato a casa ...