WWE: Via libera anche dal roster, Bray Wyatt vicinissimo al ritorno (Di sabato 13 agosto 2022) Il nome di Bray Wyatt sta smuovendo le opinioni dei fan della WWE sin dal ritorno di Triple H nella compagnia in una posizione di vantaggio. Solo l’uscita di Vince McMahon ha permesso questo riavvicinamento: l’ex Chairman riteneva Wyatt inutile come personaggio e fisicamente non adatto al modello del wrestler perfetto per le posizioni principali delle card degli show. Via libera anche dal roster Secondo quanto riporta Fightful, Triple H sin dal suo insediamento ha pensato di riportare Bray Wyatt in WWE. Ma prima di alzare la cornetta per riprendere i contatti ha voluto parlare con diversi personaggi di spicco del roster per capire se Rotunda fosse ben accetto sia come wrestler che come creativo. Il via ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 13 agosto 2022) Il nome dista smuovendo le opinioni dei fan della WWE sin daldi Triple H nella compagnia in una posizione di vantaggio. Solo l’uscita di Vince McMahon ha permesso questo riavvicinamento: l’ex Chairman ritenevainutile come personaggio e fisicamente non adatto al modello del wrestler perfetto per le posizioni principali delle card degli show. ViadalSecondo quanto riporta Fightful, Triple H sin dal suo insediamento ha pensato di riportarein WWE. Ma prima di alzare la cornetta per riprendere i contatti ha voluto parlare con diversi personaggi di spicco delper capire se Rotunda fosse ben accetto sia come wrestler che come creativo. Il via ...

