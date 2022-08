VIDEO | Verona-Napoli, la conferenza stampa di Mister Spalletti (Di sabato 13 agosto 2022) La conferenza stampa integrale di Mister Spalletti alla vigilia della prima giornata di campionato, che vedrà il Napoli impegnato contro il Verona. #Napoli #sscNapoli #seriea #Verona #hellasVerona #VeronaNapoli #Spalletti ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/XmPvhg9 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Laintegrale dialla vigilia della prima giornata di campionato, che vedrà ilimpegnato contro il. ##ssc#seriea ##hellasISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/XmPvhg9 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

gippu1 : Claudio #Garella (1955-2022), per sempre 'Garellik' - cit. GP Galeazzi dopo un Roma-Verona 0-0 del 1984 in cui par… - HellasVeronaFC : Ci hai lasciati all’improvviso, ma dimenticarti sarà impossibile. Lo Scudetto al Verona, solo se ti fermi a pensar… - rtl1025 : ?? #CarlBrave e @noemiofficial hanno un messaggio per voi! Continuate a votare Hula-Hop al link ??… - PCagnan : Omaggio a Claudio 'Garellik', il portierone del Verona di Bagnoli e del Napoli di Maradona - thills_hitch : Manca poco al calcio di inizio della Serie A 22/23, i tranquillissimi (e assolutamente non affetti dalla sindrome d… -