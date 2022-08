VIDEO | Roma da Scudetto? Risposta epica di Mourinho! (Di sabato 13 agosto 2022) José Mourinho nella prima conferenza stampa di vigilia della stagione è sembrato più carico che mai sfoderando una di quelle frasi che resterà tra le citazioni dello Special One. Questa volta l’argomento è la possibilità di vedere la Roma competere per lo Scudetto. #josemourinho #mourinho #seriea #asRoma ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/C1NnaKw » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di sabato 13 agosto 2022) José Mourinho nella prima conferenza stampa di vigilia della stagione è sembrato più carico che mai sfoderando una di quelle frasi che resterà tra le citazioni dello Special One. Questa volta l’argomento è la possibilità di vedere lacompetere per lo. #josemourinho #mourinho #seriea #asISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/C1NnaKw » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

gippu1 : Claudio #Garella (1955-2022), per sempre 'Garellik' - cit. GP Galeazzi dopo un Roma-Verona 0-0 del 1984 in cui par… - FINOfficial_ : Il suo pubblico e la sua Roma aspettavano questo momento da tempo. SIMONA continua a farci cantare e vince da padro… - AliprandiJacopo : ????La Roma in partenza per Salerno! Prima trasferta ufficiale per #Dybala, #Wijnaldum e i nuovi acquisti ?? Presente… - MenefregoCV19 : RT @ilham_menin: Appello urgente da LA SFATTORIA DEGLI ULTIMI Vua Arcore 92 Roma - PagineRomaniste : La #Roma verso #Salerno: c'è anche #Shomurodov - VIDEO #ASRoma #calciomercato #SalernitanaRoma -