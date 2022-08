VIDEO Gregorio Paltrinieri oro negli 800 sl agli Europei | riviviamo il trionfo dell’azzurro Bronzo per Galossi!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022)ha conquistato la meda d’oro sugli 800 metri stile libero, mettendo le mani sul titolo continentale di questa specialità per la terza volta in carriera. Dopo la straripante doppietta d’oro ai Mondiali di un mesetto fa, con i sigilli tra 1500 stile libero e 10 km, il Campione Olimpico di Rio 2016 ha saputo ripetersi al Foro Italico di Roma con il tempo di 7:40.86 (record dei Campionati) davanti al tedesco Lukas Maertens (7:42.65) e al nostro Lorenzo Galossi (7:43.37). Di seguito ildella vittoria disugli 800 stile libero2022 di nuoto. CLICCA QUI PER ILDELLA GARA DIFoto: Lapresse