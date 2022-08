Vi ricordate la cantante e attrice Luisa Corna? Ecco che fine ha fatto

(Di sabato 13 agosto 2022)è uno dei personaggi televisivi più talentuosi che ci siano in circolazione. Da diverso tempo, tuttavia, è sparita dai radar. Tutti i suoi fan, dunque, si chiedono quale sia oggi la sua attuale occupazione Per diverso tempo la bellaè apparsa sui nostri teleschermi colpendo tutti con la sua bellissima voce e il suo grande fascino. Chi non l’abbia mai sentita cantare, però, potrebbe pensare che abbia conquistato il cuore dei suoi fan soltanto attraverso la sua innegabile bellezza. La realtà però, come spesso accade, è molto più complessa di quello che appare. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, va detto, è passato attraverso il suo conturbante fascino. Inizia a farsi notare, effettivamente, da giovanissima nel mondo della moda. Sfila infatti addirittura per Missoni e Dolce e Gabbana e tutti, a quei tempi, hanno ...

T4EBEAR : vi ricordate quando quel cantante mise un cazzo come copertina dell'album -

SicilianaNotizie

Vidi Enula L'ex allieva di Amici oggi è completamente diversa, non ha abbandonato tuttavia ... Laha da subito conquistato il cuore del pubblico e l'attenzione di Rudy Zerbi , il ...Come abbiamo detto prima, non si è mai fermato con la musica, che lo ha portato a partecipare ad un altro talent show, X Factor UK , ricevendo i complimenti di Simon Cowell , ma ilè stato ... Amici, ricordate Esa Con i capelli biondi e il nuovo look è irriconoscibile In un post su Instagram la cantante ha confessato tempo fa le proprie difficoltà a mostrarsi in costume e a cosa l'ha portata quel disagio.Jovanotti rende omaggio a Piero Angela. E lo fa direttamente dalle prove del suo Jova Beach Party a Roccella. Il cantante ha ricordato un anedotto che coinvolse il grande giornalista: ...