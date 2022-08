Vespa: “Gli invidiavo i viaggi nei luoghi più incredibili del pianeta. Piero Angela ha capito per primo che i nuovi eroi erano gli astronauti” (Di sabato 13 agosto 2022) L’anchorman Rai racconta «lo stile sempre preciso e attento di un maestro del giornalismo televisivo e della divulgazione scientifica» Leggi su lastampa (Di sabato 13 agosto 2022) L’anchorman Rai racconta «lo stile sempre preciso e attento di un maestro del giornalismo televisivo e della divulgazione scientifica»

LaStampa : Vespa: “Gli invidiavo i viaggi nei luoghi più incredibili del pianeta. Piero Angela ha capito per primo che i nuovi… - pirata_21 : #PieroAngela, Vespa: “Gli invidiavo i viaggi nei luoghi più incredibili del pianeta.' Per questo aveva iniziato a c… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Vespa: “Gli invidiavo i viaggi nei luoghi più incredibili del pianeta. Piero Angela ha capito per primo che i nuovi eroi eran… - CarmenMartnezF5 : RT @LaStampa: Vespa: “Gli invidiavo i viaggi nei luoghi più incredibili del pianeta. Piero Angela ha capito per primo che i nuovi eroi eran… - infoitinterno : Vespa: “Gli invidiavo i viaggi nei luoghi più incredibili del pianeta. Piero Angela ha capito per primo che i nuovi… -