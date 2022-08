Verso Verona - Napoli , il report dell'allenamento odierno (Di sabato 13 agosto 2022) Seduta mattutina all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedi 15 agosto alle ore 18.30. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Politano ha svolto allenamento in gruppo. Fonte SscNapoli. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Seduta mattutina all'SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi diper la prima giornata di Serie A in programma lunedi 15 agosto alle ore 18.30. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Politano ha svoltoin gruppo. Fonte Ssc

