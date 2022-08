Vaporidis spiega perché dopo L’Isola è tornato a fare l’oste

Leggi su biccy

(Di sabato 13 agosto 2022)il grande successo di Notte Prime degli Esami, Come tu mi Vuoi e Maschi contro Femmine, Nicolasè volato a Londra dove ha aperto un ristorante. L’attore quest’anno èin tv condei Famosi e dubitoaver trionfato è rinella capitale inglese a. In una lunga intervista concessa a La Repubblicahato come mai si è rimesso al lavoro nel suo ristorante.: “A Londra da quando ero appena maggiorenne”. Non tutti sanno infatti che Nicolas in realtà vive a Londra da quando aveva 18 anni: “Venni qui la prima volta a 18 anni,il diploma, peresperienza, migliorare la lingua, capire cosa ...