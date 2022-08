Vacanze, a Orio nel weekend di Ferragosto previsti altri 180 mila passeggeri (Di sabato 13 agosto 2022) L’aeroporto. Prima della fine del mese probabilmente si raggiungerà il milione di viaggiatori in transito. Le destinazioni più gettonate sono quelle del Sud Italia e delle Isole, ma sono tantissimi i viaggiatori che partono e arrivano da Spagna, Grecia e Marocco. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 agosto 2022) L’aeroporto. Prima della fine del mese probabilmente si raggiungerà il milione di viaggiatori in transito. Le destinazioni più gettonate sono quelle del Sud Italia e delle Isole, ma sono tantissimi i viaggiatori che partono e arrivano da Spagna, Grecia e Marocco.

