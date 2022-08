Va in vacanza e si ritrova la casa occupata. Choc: chi c'era dentro (Di sabato 13 agosto 2022) Immaginate di essere in vacanza, in Liguria. Una settimana di relax lontano dall'afa di Bergamo: quel momento di svago che serve per ricaricare le energie e rilassarsi un po'. E immaginate che vi sentite tranquilli perché avete lasciato a casa la vostra gatta, ma c'è una vicina (un'amica) che si è presa la briga di andare a darle da mangiare con una cadenza regolare per cui avete tutto sotto controllo. Ecco, adesso immaginate che un pomeriggio, non sono neanche le 18, voi state bighellonando in spiaggia indecisi se rientrare subito in hotel per fare una doccia o se tergiversare per vedere il tramonto, e vi squilli il cellulare. È la vicina che vi sta chiamando. Allegri rispondete al primo squillo e lei, però, vi informa che è appena entrata nel vostro appartamento, come fa da qualche giorno, con i croccantini in mano, ma che, oltre al felino, s' è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Immaginate di essere in, in Liguria. Una settimana di relax lontano dall'afa di Bergamo: quel momento di svago che serve per ricaricare le energie e rilassarsi un po'. E immaginate che vi sentite tranquilli perché avete lasciato ala vostra gatta, ma c'è una vicina (un'amica) che si è presa la briga di andare a darle da mangiare con una cadenza regolare per cui avete tutto sotto controllo. Ecco, adesso immaginate che un pomeriggio, non sono neanche le 18, voi state bighellonando in spiaggia indecisi se rientrare subito in hotel per fare una doccia o se tergiversare per vedere il tramonto, e vi squilli il cellulare. È la vicina che vi sta chiamando. Allegri rispondete al primo squillo e lei, però, vi informa che è appena entrata nel vostro appartamento, come fa da qualche giorno, con i croccantini in mano, ma che, oltre al felino, s' è ...

Libero_official : Un uomo di #Bergamo è stato costretto a tornare dalle vacanze perché il suo appartamento era stato occupato. All'in… - MirraAlessandro : @LegaSalvini Neanche in vacanza uno può stare tranquillo che si ritrova il coglioncello patano pronto a ruttare stronzate è un incubo! - solexsole_ : RT @Hazismymedicine: Una non può andare nemmeno in vacanza che si ritrova LT2 da preordinare prima ancora che Louis Tomlinson sappia di ril… - PLocaleComo : Rubano le bici a due turisti danesi in vacanza a #Como. La #PoliziaLocaleComo le ritrova e le consegna ai propriet… - icarsxgldn : RT @Hazismymedicine: Una non può andare nemmeno in vacanza che si ritrova LT2 da preordinare prima ancora che Louis Tomlinson sappia di ril… -