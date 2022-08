Usa, Donald Trump indagato dall'Fbi per spionaggio (Di sabato 13 agosto 2022) L'ex presidente americano, Donald Trump, è indagato per spionaggio da parte dell'Fbi. E' quanto si legge nel mandato per la perquisizione a Mar - a - Lago, la residenza privata di Trump in Florida che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) L'ex presidente americano,, èperda parte dell'Fbi. E' quanto si legge nel mandato per la perquisizione a Mar - a - Lago, la residenza privata diin Florida che ...

Agenzia_Ansa : Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fosse… - infoitinterno : Usa, Donald Trump indagato dall'Fbi per spionaggio - maryemanuel7532 : RT @ultimora_pol: #USA ??Politico - L’ex presidente degli Stati Uniti Donald #Trump è indagato dall’FBI per spionaggio. @ultimora_pol - Stefamart7 : RT @HariSel95300131: @ngiocoli @tenofas @Curini Io comunque continuo a pensare che il sistema di check&balances USA sia efficace anche cont… - HariSel95300131 : @ngiocoli @tenofas @Curini Io comunque continuo a pensare che il sistema di check&balances USA sia efficace anche c… -