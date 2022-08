Uomini e Donne, ex tronista rivela di aver fatto il provino per il Gf Vip: “Alfonso era commosso e si è fatto un sacco di risate” (Di sabato 13 agosto 2022) Tra i volti più apprezzati dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, sicuramente c’è una ex tronista di queste ultime annate. Stiamo parlando di Samantha Curcio. La ragazza ha saputo conquistare decisamente il cuore di milioni di telespettatori che hanno apprezzato la sua dolcezza e soprattutto il suo carattere, schietto e sincero. L’ex tronista, ricordiamolo, aveva scelto, tra tutti i suoi corteggiatori, Alessio Ceniccola. La storia d’amore tra i due però è stata breve e, precisamente dopo tre mesi, era stata la stessa Samantha ad annunciare la rottura definitiva. Il tutto era avvenuto in seguito a delle foto pubblicate sui social che mostravano il romano in compagnia di una ragazza mora. La ragazza in questione non era di certo Samantha che, in un primo momento aveva provato a difendere il fidanzato, salvo poi dichiarare la relazione ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 agosto 2022) Tra i volti più apprezzati dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, sicuramente c’è una exdi queste ultime annate. Stiamo parlando di Samantha Curcio. La ragazza ha saputo conquistare decisamente il cuore di milioni di telespettatori che hanno apprezzato la sua dolcezza e soprattutto il suo carattere, schietto e sincero. L’ex, ricordiamolo, aveva scelto, tra tutti i suoi corteggiatori, Alessio Ceniccola. La storia d’amore tra i due però è stata breve e, precisamente dopo tre mesi, era stata la stessa Samantha ad annunciare la rottura definitiva. Il tutto era avvenuto in seguito a delle foto pubblicate sui social che mostravano il romano in compagnia di una ragazza mora. La ragazza in questione non era di certo Samantha che, in un primo momento aveva provato a difendere il fidanzato, salvo poi dichiarare la relazione ...

