Uomini e Donne, Asia Gianese lancia la bomba: "Rivelazioni shock sull'ex tronista" (Di sabato 13 agosto 2022) L'influencer Asia Gianese ha promesso Rivelazioni scottanti su un protagonista delle scorse edizioni del dating show Uomini e Donne I protagonisti di Uomini e Donne fanno parlare di sé anche dopo la partecipazioni nel noto dating show di Canale 5. Molti di questi vip balzano agli onori delle cronache di gossip anche tempo dopo la L'articolo proviene da Inews24.it.

