United, che disastro! Perde 4 - 0 col Brentford, Ronaldo male (Di sabato 13 agosto 2022) La prima in Premier del nuovo United era stata un incubo. La seconda è ancora peggio. Perché il 4 - 0 incassato in casa del Brentford sa di fallimento, di nave che affonda prima ancora di essere ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) La prima in Premier del nuovoera stata un incubo. La seconda è ancora peggio. Perché il 4 - 0 incassato in casa delsa di fallimento, di nave che affonda prima ancora di essere ...

capuanogio : Pare che #Rabiot abbia chiesto un extra bonus da mille milioni per andare a giocare nello United... - GiovaAlbanese : #Kostic è atteso a Torino domani mattina. #Juventus attiva anche oggi sul fronte #Depay, che però deve prima libera… - tancredipalmeri : Il Manchester United seriamente su Rabiot come alternativa nel caso non riesca a concludere l’acquisto eterno di De… - EnricoP1998 : @armagio Per il resto al Manchester United c’è solo un allenatore e non so come cazzo facciano a non vederlo che pu… - mattedinho2 : Tifoso della Juve che gode per lo United ma poi si ricorda che lunedì giocherà contro il Sassuolo di Mimmo Berardi -