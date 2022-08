Un posto al sole, retroscena dietro al successo: parla Maurizio Costanzo (Di sabato 13 agosto 2022) Un posto al sole è la soap opera più longeva della televisione italiana e, proprio recentemente, è andata in onda con la puntata numero 6000. Cosa c'è dietro al successo della produzione napoletana? E' il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo a spiegarlo al grande pubblico. Un posto al sole e il suo grande successo: parla Maurizio Costanzo Da oltre venticinque anni, Un posto al sole tiene compagnia a milioni di telespettatori. Si tratta dell'unica soap opera completamente italiana ad andare in onda da tutto questo tempo, nonché l'unica a non aver mai sofferto un calo degli ascolti. Un successo immenso, che nessuno, né gli attori ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 13 agosto 2022) Unalè la soap opera più longeva della televisione italiana e, proprio recentemente, è andata in onda con la puntata numero 6000. Cosa c'èaldella produzione napoletana? E' il giornalista e conduttorea spiegarlo al grande pubblico. Unale il suo grandeDa oltre venticinque anni, Unaltiene compagnia a milioni di telespettatori. Si tratta dell'unica soap opera completamente italiana ad andare in onda da tutto questo tempo, nonché l'unica a non aver mai sofferto un calo degli ascolti. Unimmenso, che nessuno, né gli attori ...

Mov5Stelle : 'Sul terreno dell’economia circolare l'Italia è uno dei Paesi che “tiene”: nel quadro delle prime cinque economie e… - ilosttherabbit : Devo andare in bagno ma non c'ho voglia di alzarmi dalla sdraio al sole. Qualcuno ci può andare al mio posto? grazie. - gidolo : @astralmobilita Frustateli sul posto! Corrono a zig zag e poi fanno er botto e tutti gli altri in fila sotto al sole - sonohomosapiens : Mi hai lasciato nel più terribile dei documentari della tua tivù, mi hai lasciato in una foresta di lacrime smarrit… - Nicknameless_ : @xeelgan sceglierne 4 è faticoso ho messo iridio come ultimo ma solo perché sole e luna hanno un posto specialissim… -