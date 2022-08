Un centro diurno al Santa Chiara: a Volterra nuova vita per l’ex scuola (Di sabato 13 agosto 2022) A Volterra nell’ex scuola di Santa Chiara nel borgo di San Giusto sarà realizzato un centro diurno per disabili grazie ad un contributo straordinario di 500.000 euro proveniente da risorse nazionali (da L.145/2018), assegnate in base ad un accordo stretto tra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la Asp Santa Chiara. Il presidente della Regione Toscana spiega che i lavori inizieranno nel 2023 e dovranno terminare entro il 2025. A Volterra esiste già il centro diurno Koch, situato in alcuni dei locali del vecchio ospedale psichiatrico, in una posizione difficilmente accessibile e poco integrata con il tessuto urbano. La scelta di creare un nuovo ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 13 agosto 2022) Aneldinel borgo di San Giusto sarà realizzato unper disabili grazie ad un contributo straordinario di 500.000 euro proveniente da risorse nazionali (da L.145/2018), assegnate in base ad un accordo stretto tra la Regione Toscana, il Comune die la Asp. Il presidente della Regione Toscana spiega che i lavori inizieranno nel 2023 e dovranno terminare entro il 2025. Aesiste già ilKoch, situato in alcuni dei locali del vecchio ospedale psichiatrico, in una posizione difficilmente accessibile e poco integrata con il tessuto urbano. La scelta di creare un nuovo ...

