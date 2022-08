"Un anno e mezzo fa...". Così Totti capì che con Ilary era finita (Di sabato 13 agosto 2022) Sarebbe stata la conoscenza tra la Blasi e Cristiano Iovine a portare alla deriva in modo definito il matrimonio tra la conduttrice e Totti Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 agosto 2022) Sarebbe stata la conoscenza tra la Blasi e Cristiano Iovine a portare alla deriva in modo definito il matrimonio tra la conduttrice e

SimoneAlliva : La Camera ha approvato ieri il ddl per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. 4 mili… - emergency_ong : #Nyala #Sudan Nel nostro #CentroPediatrico oggi è un giorno speciale: ripercorriamo i risultati di 1 anno e mezzo d… - il_pucciarelli : Si vive alla giornata e si dimenticano i percorsi. L’alleanza tra Pd e sinistra-verdi è in piedi da oltre un anno (… - luckystrike2030 : E QUESTO SAREBBE IL MIGLIORE? Oggi 7 miliardi per le armi nonostante le Camere sciolte e le cavolate dette prenden… - Andrea07716577 : @confundustria Per ribadire la svolta storica si è resa disponibile a partecipare ogni anno e per ben 2 volte al 12 Aprile e mezzo -