Ultime Notizie – Siccità, l'impatto economico sull'Europa: ecco come si aggrava la crisi (Di sabato 13 agosto 2022) Non solo guerra in Ucraina, rinuncia al gas russo, inflazione galoppante e politica aggressiva della Bce: la crisi economica in Europa ha anche un'altra matrice, la Siccità. Se è vero, infatti, che il cambiamento climatico stravolge i territori, proprio l'aridità straordinaria e il caldo torrido da record stanno lasciando il segno: i fiumi del vecchio continente si stanno prosciugando. Lo ricorda un'analisi di Bloomberg, mettendo nuovamente in correlazione i cambiamenti climatici con l'economia. Il Reno, per secoli un pilastro delle economie tedesca, olandese e svizzera, è destinato a diventare impraticabile, ostacolando i carichi di diesel e carbone. Anche il Danubio è intasato, mettendo a rischio il commercio di grano. La crisi energetica della Francia è peggiorata anche perché il Rodano e la Garonna sono troppo caldi per ...

