Ultime Notizie – Piero Angela, la prima puntata di Quark – Video (Di sabato 13 agosto 2022) Piero Angela, morto oggi a 93 anni, il 18 marzo 1981 in seconda serata su Raiuno conduceva la prima puntata di Quark. Dall’annuncio di Maria Giovanna Elmi alla storica sigla, i primi secondi della trasmissione che ha lasciato un segno indelebile nella storia della tv italiana e della divulgazione scientifica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 13 agosto 2022), morto oggi a 93 anni, il 18 marzo 1981 in seconda serata su Raiuno conduceva ladi. Dall’annuncio di Maria Giovanna Elmi alla storica sigla, i primi secondi della trasmissione che ha lasciato un segno indelebile nella storia della tv italiana e della divulgazione scientifica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ??La #nave, autorizzata a partire dal porto di Chornomorsk in #Ucraina con un carico di 15mila tonnellate di #mais,… - Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - junews24com : Depay Juve (Guardian): il West Ham entra in corsa per l'attaccante. ULTIME - - zazoomblog : Ultime Notizie – Piero Angela da Mattarella a Fazio: il cordoglio per la scomparsa - #Ultime #Notizie #Piero… -