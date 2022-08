Ultime Notizie – Maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 10 regioni (Di sabato 13 agosto 2022) allerta meteo gialla, oggi, in 10 regioni italiane a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito il Paese. Interessate dall’avviso della Protezione civile emesso ieri per sabato 13 agosto, sono la Campania, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna e Sicilia. Nella giornata, infatti, un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 13 agosto 2022)meteo, in 10italiane a causa dell’ondata diche ha investito il Paese. Interessate dall’avviso della Protezione civile emesso ieri per sabato 13 agosto, sono la Campania, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna e Sicilia. Nella giornata, infatti, un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostrecentrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

sole24ore : ??La #nave, autorizzata a partire dal porto di Chornomorsk in #Ucraina con un carico di 15mila tonnellate di #mais,… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - junews24com : Zaniolo Juve (CorSport), non se ne farà nulla! Cos'è successo - - PitmanCosta : @Enzo13Vivo Ultime notizie: il repentino calo delle temperature che dai valori altissimi dei giorni scorsi sono pre… -