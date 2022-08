Ultime Notizie – Governo, Brunetta: “Onorerò impegno da ministro fino alla fine” (Di sabato 13 agosto 2022) “Non penso che sia una cosa così importante, ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte: resto dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del Governo Draghi, nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal presidente Mattarella, per portare a compimento i provvedimenti che necessitano di essere perfezionati”. E’ quanto fa sapere il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta rompendo il silenzio su una sua ricandidatura alle prossime elezioni dopo la sua uscita da Forza Italia (il 21 luglio) in contrasto con il partito non ha votato la fiducia al Premier Mario Draghi. “Devo dire molti grazie. – afferma – Grazie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 13 agosto 2022) “Non penso che sia una cosa così importante, ma poiché in molti mi chiedono quale sarà il mio futuro, lo chiarisco una volta per tutte: resto dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarròa onorare con orgoglio il miodadelDraghi, nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal presidente Mattarella, per portare a compimento i provvedimenti che necessitano di essere perfezionati”. E’ quanto fa sapere ilper la Pubblica amministrazione Renatorompendo il silenzio su una sua ricandidatura alle prossime elezioni dopo la sua uscita da Forza Italia (il 21 luglio) in contrasto con il partito non ha votato la fiducia al Premier Mario Draghi. “Devo dire molti grazie. – afferma – Grazie ...

