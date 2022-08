Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Gina Lollobrigida capolista al Senato in 3 circoscrizioni per Italia Sovrana Popolare

(Di sabato 13 agosto 2022)sarà candidata al, allepolitiche, comedi. A confermarlo all’Adnkronos è il suo avvocato, Antonio Ingroia, leader di Azione Civile e Uniti per la Costituzione. Ingroia spiega che la Lollo, 95 anni, saràin diverse: “In quella del Lazio con Latina, nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - isabellarauti : ???? Sulla *Gazzetta Tricolore* leggi e condividi tutte le novità, le proposte e l'attività di @FratellidItalia L'ed… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - RedazioneDedalo : P. Armerina – Un morto sulla Sp16 verso Mirabella, auto ribaltata - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @davidecalabria2 festeggia 150 presenze in @SerieA con i rossoneri - #Calcio #SerieA #SerieATIM #ACMilan #Mila… -

Il Sole 24 ORE

Oggi il Pd presenta il proprio programma elettorale : "Il 25 settembre s'impone una scelta storica", ha detto Enrico Letta. Giorgia Meloni ribadisce la necessità di eleggere il presidente della ...TEMI: mosaici&mosaicifvgspilimbergo scuola mosaicisti del friuli spilimbergoFalsi prosciutti di San Daniele, processo da rifare. Saltano i risarcimenti Grosso ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 24.787 casi (-30,2% sulla settimana) e 129 morti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ROMA - "Gene voleva attendere di vedere come sarebbe andato il 2022 e la relativa divisione degli introiti. Non abbiamo mai rischiato la bancarotta e Gene è totalmente coinvolto nel team. Ci sono ...