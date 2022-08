Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 580 contagi e 1 morto | bollettino 13 agosto

(Di sabato 13 agosto 2022) Sono 580 i nuovidainsecondo ildi, 13. Si registra inoltre un altro. Ricoverate in terapia intensiva 9 persone (- 2), mentre 128 (- 4) sono in altri reparti. Sono poi 17.966 i casi di isolamento domiciliare (- 694) mentre si registra il decesso di un uomo di 85 anni, residente nella provincia del Sud. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Meteo: weekend con ultime piogge, da martedì nuova ondata caldo. È la sesta dal 10 maggio. Da Ferragosto l'anticic… - sole24ore : ??La #nave, autorizzata a partire dal porto di Chornomorsk in #Ucraina con un carico di 15mila tonnellate di #mais,… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - ilFattoMolfetta : “IN FONDO A TUTTE LE STRADE DEL MONDO”, IL 41° CONVEGNO DEI MOLFETTESI NEL MONDO - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 13 agosto - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Europ… -

Il Sole 24 ORE

Oggi il Pd presenta il proprio programma elettorale : "Il 25 settembre s'impone una scelta storica", ha detto Enrico Letta. Giorgia Meloni ribadisce la necessità di eleggere il presidente della ...... 38333 Ricoverati: 413 (2 in più rispetto a ieri), compresi i 15 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri) I dati relativi alle24 ore Test ... Ucraina ultime notizie. S&P taglia rating dell’Ucraina a default selettivo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A maggio è stato rivelato che Point72, Millennium Management e Matrix Capital Management erano in procinto di creare prodotti finanziari dedicati alle criptovalute.