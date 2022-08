UFFICIALE: rinforzo per Pirlo, Colley dall'Atalanta al Karagumruk (Di sabato 13 agosto 2022) Il Fatih Karagumruk, squadra turca allenata da Andrea Pirlo, ha ufficializzato l'arrivo in prestito dell'esterno offensivo gambiano... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Il Fatih, squadra turca allenata da Andrea, ha ufficializzato l'arrivo in prestito dell'esterno offensivo gambiano...

sportli26181512 : UFFICIALE: rinforzo per Pirlo, Colley dall'Atalanta al Karagumruk: Il Fatih Karagumruk, squadra turca allenata da A… - MondoPrimavera : Rinforzo di mercato dalla Liguria per il Venezia Primavera? - TuttocampoCala1 : #Scalea, ufficiale un nuovo rinforzo in mediana - infoitsport : UFFICIALE: Juventus Women, rinforzo di prospettiva in difesa - psb_original : UFFICIALE - Cagliari, ecco il rinforzo in difesa: preso Dossena #SerieB -