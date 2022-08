Udinese, Marino: «Inferocito e sbigottito. Rigore insopportabile» (Di sabato 13 agosto 2022) Udinese, Pierpaolo Marino: «L’intervento del Var è fuori logica. L’arbitro era lì e ha giudicato, i rigorini non devono interessare al Var» Pierpaolo Marino, ds dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN: di seguito le sue parole. «Più che arrabbiato sono Inferocito e sbigottito. Ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre con medio piccole o medio grandi. Ho avuto disparità di vedute con Marelli che non so come la pensi, ma le linee guida sono disattese. L’intervento di Mazzoleni al Var è fuori logica. L’arbitro era lì e ha giudicato, i rigorini non devono interessare al Var. Abbiamo fatto un grande inizio di gara nonostante i pronostici, queste decisioni danno un’altra piega alla partita. È un episodio insopportabile, spero in chiarimenti. Le linee ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022), Pierpaolo: «L’intervento del Var è fuori logica. L’arbitro era lì e ha giudicato, i rigorini non devono interessare al Var» Pierpaolo, ds dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN: di seguito le sue parole. «Più che arrabbiato sono. Ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre con medio piccole o medio grandi. Ho avuto disparità di vedute con Marelli che non so come la pensi, ma le linee guida sono disattese. L’intervento di Mazzoleni al Var è fuori logica. L’arbitro era lì e ha giudicato, i rigorini non devono interessare al Var. Abbiamo fatto un grande inizio di gara nonostante i pronostici, queste decisioni danno un’altra piega alla partita. È un episodio, spero in chiarimenti. Le linee ...

