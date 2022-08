Ucciso come sacrificio umano 2000 anni fa ma sembra vivo | Una scoperta sconvolgente (Di sabato 13 agosto 2022) Un gruppo di scienziati ha fatto una scoperta davvero curiosa: hanno ritrovato il corpo di un sacrificio umano risalente a più di 2000 anni fa, perfettamente conservato. Si tratta di un fenomeno davvero raro e straordinario, avvenuto esclusivamente per una serie di imprevedibili eventi. I resti dell’uomo dovrebbero risalire a circa 2300 anni fa ma, nonostante il tempo, gli scienziati sono riusciti perfino a scoprire quale fosse stato il suo ultimo pasto. Dalle fotografie potrebbe sembrare una riproduzione in cera, o un falso di qualsiasi genere. Eppure è vero, è reale. Dalle testimonianze di chi ha potuto osservarlo da vicino, sembra che si riescano persino a vedere i pori sulla pelle del viso dell’antica mummia. In realtà non si può ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 agosto 2022) Un gruppo di scienziati ha fatto unadavvero curiosa: hanno ritrovato il corpo di unrisalente a più difa, perfettamente conservato. Si tratta di un fenomeno davvero raro e straordinario, avvenuto esclusivamente per una serie di imprevedibili eventi. I resti dell’uomo dovrebbero risalire a circa 2300fa ma, nonostante il tempo, gli scienziati sono riusciti perfino a scoprire quale fosse stato il suo ultimo pasto. Dalle fotografie potrebbere una riproduzione in cera, o un falso di qualsiasi genere. Eppure è vero, è reale. Dalle testimonianze di chi ha potuto osservarlo da vicino,che si riescano persino a vedere i pori sulla pelle del viso dell’antica mummia. In realtà non si può ...

