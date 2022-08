**Turismo: Messina, 'settore ha sostenuto Pil, lavorare per confermare ripresa in autunno'** (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Anche a Ferragosto si conferma il dinamismo del comparto turistico, forse quello che ha dato il maggior contributo alla tenuta del Pil italiano in questa fase difficile". E' il commento di Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti alla ricerca del Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti sulla saturazione dell'Offerta Ricettiva Nazionale Online per Ferragosto. "Anche se il ritorno ai livelli precrisi riguarda, per ora, solo le presenze: la spesa dei viaggiatori è ancora inferiore a quella del 2019, e manca il turismo di lungo raggio. Senza contare che l'aumento dei costi energetici sta erodendo i margini delle attività". "L'importante – conclude Messina - è che adesso non ci siano più stop: lavoriamo anzi perché la spinta della stagione estiva non si esaurisca a fine mese e prosegua anche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Anche a Ferragosto si conferma il dinamismo del comparto turistico, forse quello che ha dato il maggior contributo alla tenuta del Pil italiano in questa fase difficile". E' il commento di Vittorio, presidente di Assoturismo Confesercenti alla ricerca del Centro Studi Turistici per Assoturismo Confesercenti sulla saturazione dell'Offerta Ricettiva Nazionale Online per Ferragosto. "Anche se il ritorno ai livelli precrisi riguarda, per ora, solo le presenze: la spesa dei viaggiatori è ancora inferiore a quella del 2019, e manca il turismo di lungo raggio. Senza contare che l'aumento dei costi energetici sta erodendo i margini delle attività". "L'importante – conclude- è che adesso non ci siano più stop: lavoriamo anzi perché la spinta della stagione estiva non si esaurisca a fine mese e prosegua anche in ...

