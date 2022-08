Trump Organization rinviata a giudizio per frode fiscale (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui si è appreso che Donald Trump è indagato per spionaggio per i documenti top secret trasferiti a Mar a Lago, da New York arriva la notizia che un giudice ha deciso che può andare a processo il caso intentato dalla procura distrettuale di Manhattan contro la Trump Organization e il suo ex Chief Financial Officer Allen Weisselberg. Nel caso della procura federale, che è autonomo rispetto a quello civile, sempre per frode fiscale, della procuratrice Letitia James di fronte alla quale Trump nei giorni scorsi ha invocato il quinto emendamento per non rispondere all’interrogatorio, Weisselberg è accusato di aver evaso circa 2 milioni di dollari di tasse in oltre un decennio, ricevendo compensi in modo indiretto nell’ambito di un sistema teso ad arricchire i ... Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel giorno in cui si è appreso che Donaldè indagato per spionaggio per i documenti top secret trasferiti a Mar a Lago, da New York arriva la notizia che un giudice ha deciso che può andare a processo il caso intentato dalla procura distrettuale di Manhattan contro lae il suo ex Chief Financial Officer Allen Weisselberg. Nel caso della procura federale, che è autonomo rispetto a quello civile, sempre per, della procuratrice Letitia James di fronte alla qualenei giorni scorsi ha invocato il quinto emendamento per non rispondere all’interrogatorio, Weisselberg è accusato di aver evaso circa 2 milioni di dollari di tasse in oltre un decennio, ricevendo compensi in modo indiretto nell’ambito di un sistema teso ad arricchire i ...

