Trump nella bufera, pubblicato il mandato: "Indagato per spionaggio". Che cosa rischia ora (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago — Indiscrezioni clamorose filtrano dagli Stati Uniti, dove il Washington Post ha pubblicato i capi di imputazione che sarebbero contestati all'ex presidente Usa Donald Trump e che sono alla base del mandato di perquisizione che ha portato al raid nella villa del tycoon a Mar-a-Lago, in Florida, il 9 agosto. Trump Indagato per spionaggio Il blitz dell'FBI — liquidato da Trump come «un assalto alla sua proprietà» e che è al centro di un rovente dibattito politico con molti governatori repubblicani che lo hanno bollato come «anti-americano» — si basava, stando a quanto riportano le fonti giornalistiche basate sulla desecretazione del mandato di perquisizione, sulla presunta violazione dell'Espionage act, la legge ...

