Trump indagato per spionaggio (Di sabato 13 agosto 2022) È stato desecretato il mandato di perquisizione dell’Fbi della residenza di Donald Trump in Florida. La lettura del mandato di perquisizione delle Fbi della residenza di Donald Trump in Florida conferma le indiscrezioni di stampa che l’ex presidente è indagato per spionaggio. “Numero uno, era tutto declassificato. Numero due, non avevano bisogno di ‘sequestrare’ nulla. Avrebbero potuto ottenerlo quando volevano senza fare politica e irrompere a Mar-a-Lago”. Lo scrive sul suo account social Truth Donald Trump a proposito dei documenti portati via dagli agenti dell’Fbi durante la perquisizione in Florida. “Erano in un luogo sicuro, con un lucchetto in più messo dopo che me lo avevano chiesto loro”, ha aggiunto. Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 agosto 2022) È stato desecretato il mandato di perquisizione dell’Fbi della residenza di Donaldin Florida. La lettura del mandato di perquisizione delle Fbi della residenza di Donaldin Florida conferma le indiscrezioni di stampa che l’ex presidente èper. “Numero uno, era tutto declassificato. Numero due, non avevano bisogno di ‘sequestrare’ nulla. Avrebbero potuto ottenerlo quando volevano senza fare politica e irrompere a Mar-a-Lago”. Lo scrive sul suo account social Truth Donalda proposito dei documenti portati via dagli agenti dell’Fbi durante la perquisizione in Florida. “Erano in un luogo sicuro, con un lucchetto in più messo dopo che me lo avevano chiesto loro”, ha aggiunto. Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati ...

pietroraffa : == L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è indagato dall'FBI per spionaggio e intralcio alla giustizia. I… - Corriere : «Trump indagato per spionaggio» Trovati documenti pure su Macron - Agenzia_Ansa : E' stato desecretato il mandato di perquisizione dell'Fbi della residenza di Donald Trump in Florida. La lettura de… - viva_ziaMimma : RT @dottorbarbieri: ?????? Donald Trump è indagato dall’FBI per spionaggio ed intralcio alla giustizia. - raffyfw1973 : RT @CarloSantaroni: #Trump indagato dall’FBI #conte #m5s #bettini #pd #emiliano #boccia #inondala7 #inonda -