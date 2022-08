Trump indagato per spionaggio, questa la tesi dei media americani (Di sabato 13 agosto 2022) . L’ex presidente parla sui social della sua innocenza Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, sarebbe indagato per spionaggio. A dirlo sarebbe la stampa americana, secondo cui la perquisizione condotta dall’Fbi nelle sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, era volta alla ricerca di documenti riservati sulla sicurezza nazionale. I reati contestati a Trump sarebbero dicervi. Si va dalla violazione dell’Espionage Act, ovvero la legge sullo spionaggio, all’«aver ostacolato un’indagine» e aver «rimosso o distrutto documenti ufficiali». Nella residenza di Trump, l’Fbi avrebbe rinvenuto anche documenti riservati che riguardano il presidente francese Emmanuel Macron. Leggi anche: L’EX MOGLIE DI PUTIN AL CENTRO DELLE POLEMICHE, ECCO PERCHÉ Per questi reati molto gravi sono previste ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 agosto 2022) . L’ex presidente parla sui social della sua innocenza Donald, ex presidente degli Stati Uniti, sarebbeper. A dirlo sarebbe la stampa americana, secondo cui la perquisizione condotta dall’Fbi nelle sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, era volta alla ricerca di documenti riservati sulla sicurezza nazionale. I reati contestati asarebbero dicervi. Si va dalla violazione dell’Espionage Act, ovvero la legge sullo, all’«aver ostacolato un’indagine» e aver «rimosso o distrutto documenti ufficiali». Nella residenza di, l’Fbi avrebbe rinvenuto anche documenti riservati che riguardano il presidente francese Emmanuel Macron. Leggi anche: L’EX MOGLIE DI PUTIN AL CENTRO DELLE POLEMICHE, ECCO PERCHÉ Per questi reati molto gravi sono previste ...

