Trump indagato per spionaggio da FBI, è scritto sul mandato di perquisizione (Di sabato 13 agosto 2022) Donald Trump e i suoi avvocati hanno dato il via libera alla pubblicazione del mandato di perquisizione dell'Fbi della sua residenza a Mar-a-Lago L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 13 agosto 2022) Donalde i suoi avvocati hanno dato il via libera alla pubblicazione deldidell'Fbi della sua residenza a Mar-a-Lago L'articolo proviene da Firenze Post.

pietroraffa : == L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è indagato dall'FBI per spionaggio e intralcio alla giustizia. I… - Corriere : «Trump indagato per spionaggio» Trovati documenti pure su Macron - Agenzia_Ansa : E' stato desecretato il mandato di perquisizione dell'Fbi della residenza di Donald Trump in Florida. La lettura de… - Nomefittizio2 : RT @EugenioCardi: +++ #Trump indagato dall'FBI per spionaggio... Ci è andata bene. Con quel delinquente alla Casa Bianca sarebbe potuta su… - Nomefittizio2 : RT @Yon_Yonson71: #Trump indagato per spionaggio perché si è portato via dalla Casa Bianca documenti segreti. Putin sappiamo tutti quale cr… -