Trump accusato di spionaggio. L'Fbi: 'ricevute minacce senza precedenti' (Di sabato 13 agosto 2022) - 'Sono le minacce ricevute a seguito della perquisizione dei suoi agenti nella residenza di Trump in Florida, alla ricerca di centinaia di faldoni contenenti documenti secretati e mai restituiti all'... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 agosto 2022) - 'Sono lea seguito della perquisizione dei suoi agenti nella residenza diin Florida, alla ricerca di centinaia di faldoni contenenti documenti secretati e mai restituiti all'...

fanpage : L’ex presidente USA è accusato di “aver illecitamente sottratto materiale top secret e averlo occultato nella sua r… - settimiobro : RT @ilruttosovrano: Salvini per le relazioni internazionali ha scelto Putin, che ha invaso l'Ucraina, e Trump, che oltre all'assalto del Pa… - _karalu : RT @ilruttosovrano: Salvini per le relazioni internazionali ha scelto Putin, che ha invaso l'Ucraina, e Trump, che oltre all'assalto del Pa… - Giopigli : RT @ilruttosovrano: Salvini per le relazioni internazionali ha scelto Putin, che ha invaso l'Ucraina, e Trump, che oltre all'assalto del Pa… - lineeconfuse : RT @patricelumumb19: Accusato di aver assassinato un detenuto in Iraq, graziato da Trump, ora fa corsi professionali per la polizia di un d… -