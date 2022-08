Trent' anni di no | così l' Italia ha fallito la sfida delle riforme

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 agosto 2022) Quasi un riflesso istantaneo, quello che porta la sinistra a dire no a qualsiasi riforma dell'architettura dello Stato, a meno che non sia la propria, ovviamente (ma la modifica del titolo V, nel 2001, non fu un grandissimo affare). E peraltro a corrente alternata, perché, per esempio, per il ddl Boschi del 2016 in quell'area si spaccarono. Comunque, la costante è quella di un atteggiamento di chiusura ad ogni tentativo del centrodestra di cambiare il funzionamento del meccanismo statale. L'inutile gazzarra che si è sollevata contro le parole di Berlusconi sul presidenzialismo è l'ultimo nodo di un filo rosso che parte dal 1994, quando il primo governo Berlusconi, con il Comitato Speroni (ministro leghistadi allora) provò ad avviare il confronto su come cambiare il funzionamentoIstituzioni. Dalla sinistra ci ...