Tre ipotesi di reato che valgono 33 anni di carcere | Trump rischia grosso | ma non lo stop alla candidatura

(Di sabato 13 agosto 2022) Il mandato che ha autorizzato l’Fbi a perquisire la residenza a Mar-a-Lago in Florida dell’ex presidente Donaldsi basa su tre leggi penali degli Stati Uniti. Il New York Times spiega oggi che nessuno dei tre reati dipende dal fatto che i documenti siano stati declassificati. Della declassificazione aveva parlato proprio. La prima legge è la Spionage Act. Che punisce chi conserva o divulga informazioni relativedifesa nazionale che potrebbe essere utilizzate per danneggiare gli Usa. Ogniha una pena di diecidi reclusione. E copre anche la cattiva gestione dei segreti relativisicurezza. Il quotidiano spiega che le accuse si possono sollevare contro qualcuno che ha divulgato documenti non ritenuti riservati. Le tre leggi Il governo non ha ...

ParliamoDiNews : Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato, compreso lo spionaggio -… - zazoomblog : Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato compreso lo spionaggio -… - giovanninia : RT @Open_gol: ?? Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato, compreso lo spionaggio https://t.… - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: ?? Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato, compreso lo spionaggio https://t.… - guiodic : RT @Open_gol: ?? Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato, compreso lo spionaggio https://t.… -

Open

... al Via del Mare i pugliesi non hanno mai perso nelle ultimesfide contro l'Inter ma stavolta ... ben 131, secondo solo a Messi: un passaggio vincente dell'argentino nel match è a un'a 3,00. ...... al netto di aree eccezionali che indicano nella migliore delleuno sviluppo a macchia di ... Esistevano però corpi intermedi importanti, solidi e consapevoli, igrandi partiti (Dc, Pci e Psi)... Tre ipotesi di reato che valgono 33 anni di carcere: Trump rischia grosso, ma non lo stop alla candidatura Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Le strade del Napoli e di Giovanni Simeone non s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...