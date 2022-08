Tre anni di precariato senza possibilità di concorso a cattedra dà diritto al risarcimento danni. Si pronuncia la Corte di Cassazione (Di sabato 13 agosto 2022) Il docente di religione cattolica che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno cd. eurounitario. L'inadempimento datoriale viene interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Invece, chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva, matura parimenti il diritto al risarcimento del danno cd. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 agosto 2022) Il docente di religione cattolica che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunquesoluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di, ilaldel danno cd. eurounitario. L'inadempimento datoriale viene interrotto dalla successiva indizione del, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Invece, chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva, matura parimenti ilaldel danno cd. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo ...

