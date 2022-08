«Totti tradito da Ilary Blasi con Cristiano» | i messaggi e l' altra verità

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 13 agosto 2022) Emerge un nuovo colpo di scena, l'ennesimo, nella separazione tra. Secondo Il Corriere della Serra, la fine del matrimonio non sarebbe da ricercare nella storia che Francesco ha intrapreso con Noemi Bocchi, ma in quello che accadde lo scorso anno tra la conduttrice de L'Isola dei Famosi eIovino.ha? Più si scava in questa vicenda e più vengono a galla notizie che, ad oggi, non sono state mai confermate ma nemmeno smentite dai diretti interessati. Il pubblico, ad oggi, sa che il Pupone hacon la Bocchi dando fine al matrimonio. Il quotidiano, invece, sostiene che il rapporto è andato in frantumi dopo la scoperta di alcuni...