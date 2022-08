Torna in campo la Serie A. Alle 18.30 Sampdoria-Atalanta. Fitto calendario fino allo stop invernale per il Mondiale in Qatar (Di sabato 13 agosto 2022) Blucerchiati in campo Alle 18.30 contro l’Atalanta. Gioca anche il Milan, campione d’Italia, con l’Udinese. Alle 20.45, Lecce-Inter e Monza-Torino. Lo Spezia giocherà domenica contro l’Empoli (Alle 20.45) Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 13 agosto 2022) Blucerchiati in18.30 contro l’. Gioca anche il Milan, campione d’Italia, con l’Udinese.20.45, Lecce-Inter e Monza-Torino. Lo Spezia giocherà domenica contro l’Empoli (20.45)

