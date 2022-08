(Di sabato 13 agosto 2022) Le parole del calciatore delnel pre partita della sfida con il Monza: «Sono andanti via diversi giocatori importanti» Antonioha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara tra Monza e. Di Seguito le sue parole. «Sono andanti via diversi giocatori importanti, non solo Belotti. Con gli ultimi arrivati credo che riusciremo a fare una». L'articolo proviene da Calcio News 24.

SSportNetwork : Monza: Di Gregorio; Marlon, Mari, Augusto; Birindelli, Ranocchia F., Barberis, Valoti, D'Alessandro; Caprari, Petag… - CalcioNews24 : Torino, Sanabria: «Con i nuovi arrivi faremo una grande stagione - EvansQwheku : RT @GoalItalia: Stroppa punta su Caprari e Petagna in attacco ?? Juric con Miranchuk e Radonjic a supporto di Sanabria ?? Le formazioni uffi… - GruppoEsperti : #Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Carlos Augusto; Birindelli, F.Ranocchia, Barberis, Valoti, D'Aless… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? Le UFFICIALI di #MonzaTorino: MONZA – Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Barberis… -

Calcio News 24

... "Sono andanti via diversi giocatori importanti" Antonioha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della gara tra Monza e. Di Seguito le sue parole. "Sono andanti via diversi ...In Monza -, occhio all'opzione, che potrebbe incidere sin da subito. Sul fronte opposto, la vivacità di Caprari potrebbe mettere in apprensione la retroguardia granata. Lecce - Inter ... Torino, Sanabria: «Con i nuovi arrivi faremo una grande stagione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Segre, Pellegri, Ilkhan, Vlasic, ...In campo anche Monza-Torino 0-0. Nelle partite delle 18,30 Udinese travolta 4-2, esordio ok del Milan campione. Atalanta corsara supera 2-0 la Sampdoria (ANSA) ...