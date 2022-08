Torino offerta per Meret: Navas si avvicina al Napoli? (Di sabato 13 agosto 2022) Alex Meret è un corpo estraneo nel Napoli. La società avrebbe voluto puntare sul portiere italiano, ma Spalletti ha fatto capire che non è quello il tipo di estremo difensore che vuole nella sua rosa. Il tecnico del Napoli si è esposto molto da questo punto di vista, quindi la società non ha potuto fare altro che assecondarlo. L’acquisto di Salvatore Sirigu, svincolato, non mette fine alle voci dell’arrivo di un altro portiere. Pure Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha fatto sapere che questo tipo di operazione sarebbe stata conclusa. Giuntoli è volato a Parigi per chiudere Navas in entrata e Fabian in uscita, ma ovviamente c’è anche da sistemare Meret che piace al Torino. Secondo le ultime notizie lanciate da Francesco Romano di Le Bombe di Vlad, il club ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Alexè un corpo estraneo nel. La società avrebbe voluto puntare sul portiere italiano, ma Spalletti ha fatto capire che non è quello il tipo di estremo difensore che vuole nella sua rosa. Il tecnico delsi è esposto molto da questo punto di vista, quindi la società non ha potuto fare altro che assecondarlo. L’acquisto di Salvatore Sirigu, svincolato, non mette fine alle voci dell’arrivo di un altro portiere. Pure Edo De Laurentiis, vice presidente del, ha fatto sapere che questo tipo di operazione sarebbe stata conclusa. Giuntoli è volato a Parigi per chiuderein entrata e Fabian in uscita, ma ovviamente c’è anche da sistemareche piace al. Secondo le ultime notizie lanciate da Francesco Romano di Le Bombe di Vlad, il club ...

napolipiucom : Torino offerta per Meret: Navas si avvicina al Napoli? #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #Meret #napoli… - myo75ho : RT @ToroGoal: Il #Torino dovrà verificare le concrete possibilità di un'eventuale ricucitura del rapporto con #Lukic, anche per capire come… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, #Meret può restare in #SerieA: il #Torino ci pensa e studia l'offerta da presentare ?? #LBDV… - vendesizzo : RT @ToroGoal: Il #Torino dovrà verificare le concrete possibilità di un'eventuale ricucitura del rapporto con #Lukic, anche per capire come… - vendesizzo : RT @ToroGoal: Alla base della decisione di #Lukic c'è un'offerta, ritenuta deludente e al di sotto delle aspettative pattuite tempo prima,… -