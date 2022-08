Tennis, Jannik Sinner sui social: “La sconfitta contro Carreno Busta una lezione, ora si pensa a Cincinnati” (Di sabato 13 agosto 2022) “O vinci o impari“: è stato sempre questo il punto di riferimento della filosofia Tennistica di Jannik Sinner. La brutta sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Montreal per mano dello spagnolo Pablo Carreno Busta ha alimentato, come è normale che sia, qualche malumore tra i supporters dell’altoatesino. I ko di tante teste di serie nel torneo canadese, ivi compresi quelli di Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, avevano alimentato la speranza che si potesse centrare un obiettivo ambizioso. Sinner però ha dimostrato di non avere il Tennis per contrastare un giocatore in grande forma. Non è un caso che l’iberico abbia raggiunto le semifinali e sia in lizza per il titolo. Una prestazione sottotono del classe 2001 del Bel Paese, condita da ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) “O vinci o impari“: è stato sempre questo il punto di riferimento della filosofiatica di. La bruttanegli ottavi di finale del Masters1000 di Montreal per mano dello spagnolo Pabloha alimentato, come è normale che sia, qualche malumore tra i supporters dell’altoatesino. I ko di tante teste di serie nel torneo canadese, ivi compresi quelli di Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz, avevano alimentato la speranza che si potesse centrare un obiettivo ambizioso.però ha dimostrato di non avere ilper contrastare un giocatore in grande forma. Non è un caso che l’iberico abbia raggiunto le semifinali e sia in lizza per il titolo. Una prestazione sottotono del classe 2001 del Bel Paese, condita da ...

WeAreTennisITA : Due sì per Sinner e Giorgi alla #RogersCup ???? Jannik batte in rimonta il francese Mannarino per 2-6 6-4 6-2, adesso… - TennisWorldit : Jannik Sinner cerca 'vendetta': il cammino dell'azzurro a Cincinnati: Sorteggio duro per il tennista italiano nel M… - sportal_it : ATP Cincinnati, tanta Spagna sul cammino di Jannik Sinner - sportal_it : Carreño Busta non fa sconti: dopo Berrettini e Sinner, va ko anche Draper - sportal_it : Jannik Sinner, Montreal è già alle spalle: da lui parole chiare -