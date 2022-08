Temporali e poi di nuovo sole e caldo: le previsioni per il weekend del 13 e 14 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo gli esperti, fino a sabato 13 agosto un vortice ciclonico provocherà un calo termico e lo sviluppo di numerosi Temporali soprattutto al Centro-Sud. Domenica previsto sole su tutta la Penisola. Ferragosto di Temporali al Nord in vista del ritorno dell’afa con temperature di nuovo sopra la media Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo gli esperti, fino a sabato 13un vortice ciclonico provocherà un calo termico e lo sviluppo di numerosisoprattutto al Centro-Sud. Domenica previstosu tutta la Penisola. Ferrdial Nord in vista del ritorno dell’afa con temperature disopra la media

