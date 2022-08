“Stop alla produzione”. Il famoso borotalco non sarà più sul mercato, la decisione: “È cancerogeno” (Di sabato 13 agosto 2022) Stop produzione di borotalco J&J. Dopo anni di cause intentante la famosa azienda americana ha deciso di non produrre più il talco. La donna, Jackie Fox, 62 anni, di Birmingham (in Alabama) – secondo quanto riportato dall’edizione online della Bbc – è morta l’anno scorso di tumore all’ovaio dopo avere usato per decenni il talco. Gli avvocati della donna hanno sostenuto che il gruppo sapeva dei rischi di cancro del prodotto e avrebbe omesso di informare i consumatori. Dopo la sentenza la multinazionale ha respinto le accuse e sta valutando un possibile appello, in cui fra l’altro l’importo del risarcimento potrebbe calare. A febbraio un tribunale del News Jersey aveva accolto la richiesta di fallimento di J&J dovuta alla necessità di gestire le cause legate al talco. Nel 2018 una giuria del Missouri aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022)diJ&J. Dopo anni di cause intentante la famosa azienda americana ha deciso di non produrre più il talco. La donna, Jackie Fox, 62 anni, di Birmingham (in Alabama) – secondo quanto riportato dall’edizione online della Bbc – è morta l’anno scorso di tumore all’ovaio dopo avere usato per decenni il talco. Gli avvocati della donna hanno sostenuto che il gruppo sapeva dei rischi di cancro del prodotto e avrebbe omesso di informare i consumatori. Dopo la sentenza la multinazionale ha respinto le accuse e sta valutando un possibile appello, in cui fra l’altro l’importo del risarcimento potrebbe calare. A febbraio un tribunale del News Jersey aveva accolto la richiesta di fallimento di J&J dovutanecessità di gestire le cause legate al talco. Nel 2018 una giuria del Missouri aveva ...

