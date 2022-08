Sport: hai una dipendenza? Leggi bene cosa vuol dire (Di sabato 13 agosto 2022) Pratichi spesso Sport e attività fisica? Attenzione: potresti soffrire di una dipendenza. Approfondiamo insieme l’argomento. Lo Sport rappresenta sicuramente un elemento fondamentale da inserire nella propria routine; con questo non intendiamo necessariamente l’esecuzione di work-out in palestra, ma anche semplicemente lo svolgimento di alcuni esercizi a casa oppure una bella passeggiata negli orari in cui L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 13 agosto 2022) Pratichi spessoe attività fisica? Attenzione: potresti soffrire di una. Approfondiamo insieme l’argomento. Lorappresenta sicuramente un elemento fondamentale da inserire nella propria routine; con questo non intendiamo necessariamente l’esecuzione di work-out in palestra, ma anche semplicemente lo svolgimento di alcuni esercizi a casa oppure una bella passeggiata negli orari in cui L'articolo proviene dalo.org.

maurosimo66 : @AlessioBuzzanca @vincerrac Caro Buzz hai ragione ma non é più il giornale dello sport italiano quindi non gli interessa più… - IulianoU : @AlessioBuzzanca non so se hai visto sport Mediaset delle 13, ma praticamente tutti i gol fatti passare, parlando d… - mp4e81 : @mafaldina88 Le tue gare mi hanno sempre emozionato. Hai reso questo sport qualcosa di magico. Grazie Fede ?? - petiteyildiz : “Sei come tuo nonno, la passione e l’amore per lo sport doveva lasciarla a qualcuno e tu l’hai presa tutta e anche… - TheMarcoMac : @CucchiRiccardo @swimmerpg @Gazzetta_it È sbagliato proprio il titolo del giornale. Se ti chiami “la gazzetta dello… -