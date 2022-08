Solare | carismatica e mai banale | Benedetta Pilato è il nuovo personaggio del nuoto azzurro dopo Federica Pellegrini

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022) Aveva poco meno di 14 anni quando,essere salita sul podio tricolore, illuminò ilgara con il suo sorriso, la sua parlantina non usuale per una ragazza così giovane. Era giàallora, figurarsi quattro annicon una batteria di medaglie al collo da campionessa affermata.ha la capacità di attrarre l’attenzione su di sé e non solo perché vince. Il carisma non lo compri al supermercato, o lo hai o non lo hai e lei ne ha in abbondanza. Decisa, determinata, mai. I suoi interventi offrono sempre spunto di discussione e sono il pane di cui la stampa e i media amano alimentarsi. Le piace raccontarsi, lo fa con naturalezza ed efficacia, a volte può risultare anche poco umile ma è sempre rispettosa con le ...