Si rifiutano Ammutinamento? Gli agenti segreti gelano Putin

(Di sabato 13 agosto 2022) I servizirussi dicono no a Vladimir: la vita non vale una paga stellare. Nemmeno pagati a peso d'oro vogliono lavorare nelle zone dell'Ucraina occupate dalle forze armate del Cremlino. Un insider dell'FSB - il Servizio di sicurezza successore del KGB - ha riferito in un forum Telegram ripreso dal Daily Mail on line che “glidell'intelligence si sono rifiutati di operare nelle aree contese anche se gli stipendi sono da 6 a 8 volte superiori alla norma”. I fedelissimi di, infatti, non riuscirebbero a convincere gli ufficiali del controspionaggio a trasferirsi nell'Ucraina in fiamme. Un problema enorme per il presidente della Federazione russa che ha urgente bisogno di funzionari e militari per far rispettare il dominio nelle due "repubbliche popolari" di Donetsk e Luhansk nell'Ucraina ...