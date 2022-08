Sgarbi e Giubilei: “Sveglia centrodestra, la cultura non è roba del Pd” (Di sabato 13 agosto 2022) di Vittorio Sgarbi e Francesco Giubilei Secondo i principali sondaggi il centrodestra è in vantaggio in vista delle elezioni del 25 settembre. Se la coalizione si deve accingere a governare, anche grazie alle contraddizioni e al caos del centrosinistra, non può in alcun modo lasciare l’agenda culturale alla propaganda del Pd. Il cattivo uso dei musei a Roma e nelle città più importanti d’Italia, spesso con la trascuratezza e l’abbandono, impedisce la formazione e la conoscenza per i giovani del valore stesso dell’Italia, del suo onore, del suo orgoglio e della sua storia. Aprire realmente i musei e le chiese d’Italia, musei della civiltà cristiana, vuol dire farli vivere, farli fermentare, agire e definire valori. Allo stesso modo è necessario impedire che il paesaggio italiano, il più memorabile e ricercato del mondo, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 13 agosto 2022) di Vittorioe FrancescoSecondo i principali sondaggi ilè in vantaggio in vista delle elezioni del 25 settembre. Se la coalizione si deve accingere a governare, anche grazie alle contraddizioni e al caos del centrosinistra, non può in alcun modo lasciare l’agendale alla propaganda del Pd. Il cattivo uso dei musei a Roma e nelle città più importanti d’Italia, spesso con la trascuratezza e l’abbandono, impedisce la formazione e la conoscenza per i giovani del valore stesso dell’Italia, del suo onore, del suo orgoglio e della sua storia. Aprire realmente i musei e le chiese d’Italia, musei della civiltà cristiana, vuol dire farli vivere, farli fermentare, agire e definire valori. Allo stesso modo è necessario impedire che il paesaggio italiano, il più memorabile e ricercato del mondo, ...

